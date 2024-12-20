Норвегия выделяет более $5 млн Молдове для помощи на зиму

Правительство Молдовы выделило 60 миллионов норвежских крон (около 5,3 миллиона долларов) через многосторонний фонд Всемирного банка на поддержку Молдовы в течение зимнего периода.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявил глава молдавского МИД Эспен Барт Эйде.

Отмечается, что новая помощь Норвегии будет направлена на повышение уровня энергоэффективности в общественных зданиях Молдовы и ее фискальную стабильность.

"Мы видим, что Россия пытается пошатнуть стабильность Молдовы и заставить власть в Кишиневе быть послушной, используя неопределенность относительно поставок газа", – прокомментировал глава норвежского МИД.

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"Это хороший пример того, почему Молдова хотела освободиться от российской монополии на поставки энергоносителей", – добавил он.

В норвежском правительстве напомнили, что с начала полномасштабного российского вторжения в Украину предоставили Молдове помощи на около 1,6 миллиарда норвежских крон.

Среди прочего, в 2023 году Норвегия передала 100 миллионов норвежских крон в фонд Всемирного банка для Молдовы и предоставила 400 миллионов норвежских крон через Европейский банк реконструкции и развития для закупки газа.

Напомним, с 16 декабря в Молдове действует режим чрезвычайного положения в энергетике, который продлится 60 дней. Правительство пошло на такой шаг из-за неопределенности с поставками российского газа после прекращения транзита через Украину с 1 января 2025 года.

Приднестровье и его экономика полностью зависит от бесплатного российского газа, в то же время Молдова критически зависима от электроэнергии, которая поступает с электростанции на территории региона.

Подробно о сложившейся ситуации – в статье Молдову колют газовой иглой. Почему страна объявила чрезвычайное положение и при чем здесь Приднестровье.