ЕС импортирует рекордные объемы российского СПГ в 2024 году

В этом году импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в ЕС достиг рекордного уровня, несмотря на попытки блока уменьшить зависимость от газа из этой страны после полномасштабной войны Москвы против Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Financial Times.

По состоянию на середину декабря Европа импортировала рекордные 16,5 млн тонн российского сжиженного газа, что превышает прошлогодний импорт в 15,18 млн тонн, согласно данным поставщика данных о сырьевых товарах Kpler.

Этот показатель также превышает предыдущий рекорд в 15,21 млн тонн, импортированный в 2022 году.

Реклама:

"То, что мы увидели в этом году, удивляет. Вместо того, чтобы постепенно сокращать импорт российского СПГ, мы его увеличиваем", – сказала Ана Мария Яллер-Макаревич, аналитик Института экономики энергетики и финансового анализа.

После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году ЕС поставил себе цель прекратить импорт любого российского ископаемого топлива к 2027 году, но поставки переохлажденного газа, прибывающего в европейские порты, продолжают расти.

В отличие от импорта газа по трубопроводам, который сократился до минимума, а также российской нефти и угля, которые запрещены в ЕС, импорт российского СПГ все еще разрешен и растет, что свидетельствует о том, что "паникующая" Европа все еще пытается отвыкнуть от дешевых поставок, отметила Яллер-Макаревич.

СПГ, который поставляется с российского терминала на Ямале в Европу, имеет "значительно более низкую" цену, чем газ, поставляемый из США.

Ранее Европа импортировала около двух пятых своего газа из России, большая часть которого поступала по трубопроводам. Сейчас общий импорт газа из России, включая трубопроводный газ, составляет лишь около 16% от общего объема поставок газа в ЕС.

Чиновники ЕС убеждены, что блок не нуждается в российском топливе, даже если это означает согласие на более высокие цены, чтобы покупать газ в других местах. Но российский СПГ в этом году составил 20% от общего объема морского импорта топлива в ЕС, по сравнению с 15% в прошлом году, свидетельствуют данные отслеживания судов.

Не весь российский СПГ, привезенный в Европу, потребляется в регионе, часть его перегружается и отправляется в другие части мира. В этом году объемы поставок во Францию резко выросли, почти вдвое по сравнению с 2023 годом. По данным Kpler, более половины поставок поступило на импортный терминал в Дюнкерке. Французские энергетические компании EDF и TotalEnergies, а также немецкая государственная энергетическая компания Sefe имеют соглашения об использовании терминала.

Бельгия была вторым по величине импортером российского СПГ, поскольку ее порт Зебрюгге является одним из немногих европейских пунктов перевалки СПГ с танкеров ледового класса, используемых на крайнем севере, на обычные грузовые суда. Правительства стран ЕС договорились запретить такую перевалку российского СПГ с Ямала в страны, не являющиеся членами ЕС, и эта мера вступит в силу в марте 2025 года.

Напомним, десять государств – членов Европейского Союза предложили усилить санкции против энергетического сектора России, в частности сжиженного природного газа, и учреждений, которые помогают Москве обходить действующие ограничения.

Напомним, Совет ЕС 16 декабря принял 15-й пакет санкций против России, призванный противодействовать обходу санкций из-за нацеленности на российский "теневой флот" и ослабить российский военно-промышленный комплекс.

В начале 2025 года ЕС должен начать обсуждение 16-го пакета санкций, который придется на польское председательство в Совете Евросоюза.