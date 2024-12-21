У Франції оголосили фінальні вироки у резонансній справі про обезголовлення вчителя

Антитерористичний суд Парижа визнав вісьмох людей винними у причетності до резонансного убивства вчителя Семюеля Паті біля його школи у жовтні 2020 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

Процес над підсудними, який тривав із кінця листопада, став останнім у розслідуванні смерті Паті. Їх звинувачували у наданні допомоги убивці або в організації кампанії ненависті в інтернеті до того, як сталося вбивство.

Колегія із семи суддів задовольнила більшість вироків, про які просили прокурори, посилаючись на "виняткову серйозність фактів".

Реклама:

22-річний Наїм Будауд і 23-річний Азім Епсірханов – друзі нападника – були визнані винними у співучасті у вбивстві і засуджені до 16 років ув'язнення кожен. Жоден з них не може бути умовно-достроково звільнений протягом двох третин терміну.

52-річний Брахім Чніна – мусульманин, батько школярки, чия брехня спровокувала кампанію ненависті проти Паті – був засуджений до 13 років за зв'язок з терористичною організацією.

Мусульманський проповідник Абдельхакім Сефріуі отримав 15 років за організацію кампанії ненависті в інтернеті проти Паті. Він неодноразово називав Паті "головорізом" і намагався чинити тиск на адміністрацію школи, де той працював, через соціальні мережі.

Деякі з підсудних напередодні винесення вироку висловили жаль і заявили про свою невинуватість.

Нагадаємо, вбивство вчителя, що шокувало всю країну, сталося у жовтні 2020 року. Приводом стало те, що Самюель Паті, вчитель історії, як ілюстративний матеріал нібито показав учням карикатури на пророка Мухаммеда – про це розповіла 13-річна учениця школи.

Нападник дочекався вчителя біля школи після уроків та ножем відрізав голову, а потім похвалився своїм вчинком у Х (Twitter). Поліція застрелила його під час затримання. Терорист виявився Абдуллахом Анзоровим – 18-річним чеченцем, вихідцем з Москви, що на законних підставах проживав у Франції як біженець. Сам він не був учнем школи.

Вшанувати пам’ять вбитого вчителя вийшли тисячі людей по всій країні. Самюеля Паті посмертно нагородили Орденом почесного легіону – найвищою державною нагородою Франції.

Минулого року школярка, яка збрехала про показ Паті карикатур на пророка Мухаммеда, постала перед судом у справах неповнолітніх і була засуджена до 18 місяців позбавлення волі умовно.

Четверо інших учнів школи, де навчався Паті, були визнані винними у причетності і отримали умовні терміни; п'ятий, який навів Анзорова на Паті в обмін на гроші, був засуджений до 6 місяців ув'язнення з носінням електронного браслета.