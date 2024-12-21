Во Франции объявили финальные приговоры по резонансному делу об обезглавливании учителя

Антитеррористический суд Парижа признал восемь человек виновными в причастности к резонансному убийству учителя Сэмюэля Пати возле его школы в октябре 2020 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Процесс над подсудимыми, который длился с конца ноября, стал последним в расследовании смерти Пати. Их обвиняли в оказании помощи убийце или в организации кампании ненависти в интернете до того, как произошло убийство.

Коллегия из семи судей удовлетворила большинство приговоров, о которых просили прокуроры, ссылаясь на "исключительную серьезность фактов".

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22-летний Наим Будауд и 23-летний Азим Эпсирханов – друзья нападавшего – были признаны виновными в соучастии в убийстве и приговорены к 16 годам заключения каждый. Ни один из них не может быть условно-досрочно освобожден в течение двух третей срока.

52-летний Брахим Чнина – мусульманин, отец школьницы, чья ложь спровоцировала кампанию ненависти против Пати – был приговорен к 13 годам за связь с террористической организацией.

Мусульманский проповедник Абдельхаким Сефриуи получил 15 лет за организацию кампании ненависти в интернете против Пати. Он неоднократно называл Пати "головорезом" и пытался оказывать давление на администрацию школы, где тот работал, через социальные сети.

Некоторые из подсудимых накануне вынесения приговора выразили сожаление и заявили о своей невиновности.

Напомним, убийство учителя, шокировавшее всю страну, произошло в октябре 2020 года. Поводом стало то, что Самюэль Пати, учитель истории, в качестве иллюстративного материала якобы показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда – об этом рассказала 13-летняя ученица школы.

Нападавший дождался учителя возле школы после уроков и ножом отрезал голову, а затем похвастался своим поступком в Х (Twitter). Полиция застрелила его во время задержания. Террорист оказался Абдуллахом Анзоровым – 18-летним чеченцем, выходцем из Москвы, который на законных основаниях проживал во Франции как беженец. Сам он не был учеником школы.

Почтить память убитого учителя вышли тысячи людей по всей стране. Самюэля Пати посмертно наградили Орденом почетного легиона – высшей государственной наградой Франции.

В прошлом году школьница, которая солгала о показе Пати карикатур на пророка Мухаммеда, предстала перед судом по делам несовершеннолетних и была приговорена к 18 месяцам лишения свободы условно.

Четверо других учеников школы, где учился Пати, были признаны виновными в причастности и получили условные сроки; пятый, который навел Анзорова на Пати в обмен на деньги, был приговорен к 6 месяцам заключения с ношением электронного браслета.