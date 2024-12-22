США втратили F/A-18 в результаті "дружнього вогню" над Червоним морем

Американський крейсер у неділю випадково збив винищувач-бомбардувальник США над Червоним морем, що стало найсерйознішим інцидентом за більш ніж рік американських операцій проти єменських повстанців-хуситів.

Про це повідомило агентство АР, посилаючись на інформацію військових США, пише "Європейська правда".

Два пілоти ВМС США були змушені катапультуватись в неділю в результаті "дружнього вогню", заявили американські військові. Обидва пілоти були знайдені живими, один з них отримав незначні поранення.

За даними Центрального командування США, збитий F/A-18 щойно злетів з палуби авіаносця "Гаррі Трумен".

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"Ракетний крейсер USS Gettysburg, який входить до складу авіаносної ударної групи USS Harry S. Truman, помилково обстріляв і збив літак F/A-18", – йдеться в заяві Центрального командування. За описом військових, збитий літак був двомісним винищувачем F/A-18 Super Hornet.

Було не одразу зрозуміло, як USS Gettysburg міг прийняти F/A-18 за ворожий літак або ракету – особливо зважаючи на те, що кораблі в бойовій групі залишаються пов'язаними як за допомогою радарів, так і за допомогою радіозв'язку.

Проте Центральне командування повідомило, що раніше військові кораблі і літаки збили кілька безпілотників хуситів і протикорабельну крилату ракету.

З початку війни між Ізраїлем і ХАМАС у секторі Гази в жовтні 2023 року хусити обстріляли ракетами і безпілотниками близько 100 торговельних суден.

Хусити стверджують, що вони атакують кораблі, пов'язані з Ізраїлем, США чи Великою Британією, щоб змусити Ізраїль припинити кампанію проти ХАМАС у Газі. Однак багато з атакованих кораблів не мають майже ніякого відношення до конфлікту, в тому числі ті, що прямують до Ірану.

Збиття літака США підкреслює, наскільки небезпечним став коридор Червоного моря через постійні напади на судноплавство з боку хуситів, незважаючи на те, що американська і європейська військові коаліції патрулюють цю територію.

У жовтні у США заявляли, що мають намір зберігати військову присутність у регіоні Червоного моря, щоб разом із коаліцією інших країн забезпечувати захист цивільних суден від атак підтримуваних Іраном бойовиків.