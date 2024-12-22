США потеряли F/A-18 в результате "дружественного огня" над Красным морем

Американский крейсер в воскресенье случайно сбил истребитель-бомбардировщик США над Красным морем, что стало самым серьезным инцидентом за более чем год американских операций против йеменских повстанцев-хуситов.

Об этом сообщило агентство АР, ссылаясь на информацию военных США, пишет "Европейская правда".

Два пилота ВМС США были вынуждены катапультироваться в воскресенье в результате "дружественного огня", заявили американские военные. Оба пилота были найдены живыми, один из них получил незначительные ранения.

По данным Центрального командования США, сбитый F/A-18 только что взлетел с палубы авианосца "Гарри Трумэн".

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"Ракетный крейсер USS Gettysburg, который входит в состав авианосной ударной группы USS Harry S. Truman, ошибочно обстрелял и сбил самолет F/A-18", – говорится в заявлении Центрального командования. По описанию военных, сбитый самолет был двухместным истребителем F/A-18 Super Hornet.

Было не сразу понятно, как USS Gettysburg мог принять F/A-18 за вражеский самолет или ракету – особенно учитывая то, что корабли в боевой группе остаются связанными как с помощью радаров, так и с помощью радиосвязи.

Тем не менее Центральное командование сообщило, что ранее военные корабли и самолеты сбили несколько беспилотников хуситов и противокорабельную крылатую ракету.

С начала войны между Израилем и ХАМАС в секторе Газа в октябре 2023 года хуситы обстреляли ракетами и беспилотниками около 100 торговых судов.

Хуситы утверждают, что они атакуют корабли, связанные с Израилем, США или Великобританией, чтобы заставить Израиль прекратить кампанию против ХАМАС в Газе. Однако многие из атакованных кораблей не имеют почти никакого отношения к конфликту, в том числе те, что направляются в Иран.

Сбитие самолета США подчеркивает, насколько опасным стал коридор Красного моря из-за постоянных нападений на судоходство со стороны хуситов, несмотря на то, что американская и европейская военные коалиции патрулируют эту территорию.

В октябре в США заявляли, что намерены сохранять военное присутствие в регионе Красного моря, чтобы вместе с коалицией других стран обеспечивать защиту гражданских судов от атак поддерживаемых Ираном боевиков.