Генсек НАТО ожидает давления от Трампа в контексте расходов на оборону

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ожидает нового давления со стороны избранного президента США Дональда Трампа в дебатах о сравнительно низких расходах на оборону европейских союзников, таких как Германия.

Об этом он сказал в интервью dpа, фрагменты которого приводит Spiegel, передает "Европейская правда".

Уже во время своего первого срока Дональд Трамп неоднократно подчеркивал, что европейские союзники НАТО недостаточно вкладываются в оборону.

"Он захочет, чтобы мы делали больше", – сказал Рютте.

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В целом европейские союзники сейчас инвестируют в оборону более двух процентов своего валового внутреннего продукта. Однако через четыре-пять лет у них возникнут проблемы со сдерживанием России, если они не будут тратить больше.

Рютте не сказал, считает ли он, что есть смысл увеличить целевой показатель расходов НАТО на оборону до трех процентов ВВП или даже больше. Ожидается, что решение по этому поводу будет принято до саммита НАТО в июне следующего года.

Во время предвыборной кампании Трамп заявлял, что считает, что целевой показатель НАТО должен быть увеличен до трех процентов ВВП. Недавно появились сообщения, что Трамп может требовать даже пять процентов.

С точки зрения республиканца, европейские партнеры делают слишком мало для обороны и слишком полагаются на защиту США. Во время своего первого президентского срока Трамп даже угрожал из-за этого выйти из НАТО.

Германия недавно значительно увеличила свои расходы на оборону, но все равно в этом году достигнет лишь 2,1 процента от ВВП. США, с другой стороны, стабильно тратят более трех процентов ВВП.

Рютте заявил в начале этого месяца, что члены Альянса должны тратить на оборону "гораздо больше", чем 2% ВВП.