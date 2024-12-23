Словацька опозиція розкритикувала Фіцо за зустріч із Путіним

Словацька опозиційна партія "Свобода і солідарність" (SaS) розкритикувала зустріч прем’єр-міністра Роберта Фіцо з очільником Кремля Владімір Путін, назвавши ці переговори зрадою країни і союзників.

Про це із посиланням на заяву політсили, передає "Європейська правда".

Політсила заявила, що Фіцо – ганьба для Словаччини.

"Вести переговори про щось з Путіним, чиї руки по лікоть у крові, – це зрада не тільки нашої країни та її зовнішньої політики, а й наших союзників по ЄС і НАТО", – заявив голова SaS Браніслав Грелінг.

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Він також акцентував, що Фіцо "поводиться не як очільник суверенної країни, а як звичайний колабораціоніст".

За його словами, з візитом Фіцо до Москви Словаччина опиняється в міжнародній ізоляції.

"Ми кажемо Володимиру Путіну і всім проросійським політикам, що Роберт Фіцо не говорить від імені всієї нації", – додав Грелінг.

Зазначимо, у неділю Роберт Фіцо приїхав до Москви для зустрічі з правителем РФ Владіміром Путіним. Він розповів, що інформував лідерів ЄС про свій візит.

Президент Литви Гітанас Науседа виступив із критикою візиту Фіцо, також негативно відреагувала й Чехія.