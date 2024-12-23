Британський шоколадний бренд позбавили престижного статусу – материнська компанія працює в РФ

Букінгемський палац позбавив британський шоколадний бренд Cadbury королівського ордера вперше за 170 років – материнська компанія бренду продовжує роботу в Росії.

Про це повідомила ініціатива B4Ukraine, яка відстежує присутність міжнародного бізнесу в Росії, пише "Європейська правда".

Королівські ордери у Британії видаються з 15 століття тим, хто постачає товари чи послуги королівському двору або певним королівським особам. Ордер дозволяє постачальнику рекламувати той факт, що він постачає свої товари королівській сім’ї, тим самим підвищуючи престиж бренду.

Раніше цього року ініціатива B4Ukraine звернулася до короля Чарльза ІІІ з листом, у якому закликала позбавити Cadbury ордера, оскільки її американська материнська компанія Mondelez International продовжує працювати у Росії.

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У листі були згадані й інші компанії, які продовжують вести бізнес у Росії, зокрема Nestlé, Bacardi, Samsung, Forbo та Kimberly-Clark. Однак ці компанії поки зберегли свої королівські ордери.

"Ми вітаємо рішення не надавати королівський ордер компанії Cadbury та висловлюємо щиру вдячність королівській сім'ї за незмінну підтримку України, проте ми закликаємо короля Чарльза звернути увагу на інших власників ордерів, які ведуть діяльність у Росії", – заявили в B4Ukraine.

Ініціатива наполягає, що постійна присутність та фінансова підтримка іноземних компаній, що працюють у Росії, лише продовжують жорстоку війну проти України, та закликає королівську родину виявити солідарність з Україною і позбавити ці компанії честі мати королівський ордер.

Королівський ордер вважається свого роду печаткою схвалення, а рішення позбавити Cadbury цього статусу вплине на його витрати, оскільки бренду доведеться видалити відповідну інформацію з упаковок.

Нагадаємо, раніше королівський дім Швеції виключив виробника шоколаду Marabou зі свого списку постачальників, оскільки його власник – компанія Mondelez – потрапила до чорного списку українського Національного агентства з питань запобігання корупції через діяльність в Росії.

А в країнах Північної Європи бойкотували Mondelez через відмову припинити роботу у РФ.