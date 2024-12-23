Букингемский дворец лишил британский шоколадный бренд Cadbury королевского ордера впервые за 170 лет – материнская компания бренда продолжает работу в России.

Об этом сообщила инициатива B4Ukraine, которая отслеживает присутствие международного бизнеса в России, пишет "Европейская правда".

Королевские ордера в Британии выдаются с 15 века тем, кто поставляет товары или услуги королевскому двору или определенным королевским лицам. Ордер позволяет поставщику рекламировать тот факт, что он поставляет свои товары королевской семье, тем самым повышая престиж бренда.

Ранее в этом году инициатива B4Ukraine обратилась к королю Чарльзу III с письмом, в котором призвала лишить Cadbury ордера, поскольку ее американская материнская компания Mondelez International продолжает работать в России.

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В письме были упомянуты и другие компании, которые продолжают вести бизнес в России, в частности Nestlé, Bacardi, Samsung, Forbo и Kimberly-Clark. Однако эти компании пока сохранили свои королевские ордера.

"Мы приветствуем решение не предоставлять королевский ордер компании Cadbury и выражаем искреннюю благодарность королевской семье за неизменную поддержку Украины, однако мы призываем короля Чарльза обратить внимание на других владельцев ордеров, которые ведут деятельность в России", – заявили в B4Ukraine.

Инициатива настаивает, что постоянное присутствие и финансовая поддержка иностранных компаний, работающих в России, только продолжают жестокую войну против Украины, и призывает королевскую семью проявить солидарность с Украиной и лишить эти компании чести иметь королевский ордер.

Королевский ордер считается своего рода печатью одобрения, а решение лишить Cadbury этого статуса повлияет на его расходы, поскольку бренду придется удалить соответствующую информацию с упаковок.

Напомним, ранее королевский дом Швеции исключил производителя шоколада Marabou из своего списка поставщиков, поскольку его владелец – компания Mondelez – попала в черный список украинского Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции из-за деятельности в России.

А в странах Северной Европы бойкотировали Mondelez из-за отказа прекратить работу в РФ.