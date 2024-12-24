Четверо осіб дістали тюремні строки за насильство над футбольними фанатами в Амстердамі

Четверо учасників заворушень в Амстердамі отримали короткі терміни ув'язнення за насильство проти футбольних фанатів, які приїхали на матч Ліги Європи між "Аяксом" та ізраїльським клубом "Маккабі" з Тель-Авіва.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.

Окружний суд Амстердама виніс найдовший вирок – шість місяців ув'язнення – 32-річному Сефі О., ще один чоловік отримав 10 тижнів, а двоє інших – по місяцю ув'язнення кожен. П'ятий обвинувачений був притягнутий до громадських робіт відповідно до нідерландського законодавства про неповнолітніх.

Суддя заявив, що тюремне ув'язнення для чотирьох осіб є адекватним з огляду на серйозність дій і контекст, в якому вони відбувалися.

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П'ятеро обвинувачених, засуджених у вівторок, стали першими, кого судили за напади на людей, що спалахнули в ніч проти 8 листопада, після інцидентів, які відбувалися протягом двох днів.

Нагадаємо, ввечері і вночі 7 листопада в Амстердамі сталися заворушення на тлі матчу за участі ізраїльської футбольної команди.

Попри значну присутність поліції і заборону пропалестинської акції безпосередньо біля арени, після матчу у місті сталися численні напади на ізраїльських вболівальників. Згодом підтвердили, що півсотні затримань у зв’язку з цими подіями сталися вже після, а не під час нападів.

Після цього уряд Нідерландів виділив 4,5 млн євро на боротьбу з антисемітизмом.

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