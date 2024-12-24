Четыре человека получили тюремные сроки за насилие над футбольными фанатами в Амстердаме

Четверо участников беспорядков в Амстердаме получили короткие сроки заключения за насилие против футбольных фанатов, которые приехали на матч Лиги Европы между "Аяксом" и израильским клубом "Маккаби" из Тель-Авива.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.

Окружной суд Амстердама вынес самый длинный приговор – шесть месяцев заключения – 32-летнему Сефи О., еще один человек получил 10 недель, а двое других – по месяцу заключения каждый. Пятый обвиняемый был привлечен к общественным работам в соответствии с нидерландским законодательством о несовершеннолетних.

Судья заявил, что тюремное заключение для четырех человек является адекватным, учитывая серьезность действий и контекст, в котором они происходили.

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Пятеро обвиняемых, осужденных во вторник, стали первыми, кого судили за нападения на людей, вспыхнувшие в ночь на 8 ноября, после инцидентов, которые происходили в течение двух дней.

Напомним, вечером и ночью 7 ноября в Амстердаме произошли беспорядки на фоне матча с участием израильской футбольной команды.

Несмотря на значительное присутствие полиции и запрет пропалестинской акции непосредственно возле арены, после матча в городе произошли многочисленные нападения на израильских болельщиков. Впоследствии подтвердили, что полсотни задержаний в связи с этими событиями произошли уже после, а не во время нападений.

После этого правительство Нидерландов выделило 4,5 млн евро на борьбу с антисемитизмом.

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