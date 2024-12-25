Головна партія сербів Косова обурена забороною брати участь у виборах

Головна сербська партія частково визнаного Косова "Сербський список" оскаржила недопущення на парламентські вибори, назвавши це "інституційним і політичним насильством" проти етнічної меншини.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації АР.

Центральна виборча комісія Косова раніше відмовилася допускати до виборів "Сербський список", обґрунтовуючи це рішення її націоналістичною позицією і тісними зв'язками з Сербією.

Представник партії Златан Елек заявив, що цей крок був "зроблений за наказом Альбіна (Курті, премʼєра Косова. – Ред.), щоб отримати легкі політичні бали".

Реклама:

Він назвав заборону "інституційним і політичним насильством" проти етнічної сербської меншини Косова та оголосив, що партія подасть апеляцію на це рішення.

"Сербський список" наразі має дев'ять з 10 місць за квотою сербської меншини у парламенті Косова, який налічує 120 депутатів.

Президент Сербії Александар Вучич розкритикував рішення про недопущення "Сербського списку" на вибори, заявивши, що "Курті намагається викорінити сербський народ з (нашої) південної провінції".

Західні держави також висловили стурбованість цим кроком, побоюючись, що він може ще більше погіршити і без того напружені відносини між Косовом та Сербією.

Вибори 9 лютого 2025 року стануть першими черговими парламентськими виборами в Косові після проголошення незалежності в 2008 році. Вони стануть ключовим випробуванням для Курті, чия партія здобула переконливу перемогу на виборах 2021 року.

"Сербський список" раніше оголосив про участь у виборах після періоду бойкоту політичних процесів у Косові. Депутати цієї партії, яка бойкотує сесії парламенту Косова з листопада 2022 року, з'являються в парламенті раз на пів року, щоб зберегти свій мандат і забезпечити продовження отримання зарплати.