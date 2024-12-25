Главная партия сербов Косово возмущена запретом участвовать в выборах

Главная сербская партия частично признанного Косово "Сербский список" обжаловала недопуск на парламентские выборы, назвав это "институциональным и политическим насилием" против этнического меньшинства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации АР.

Центральная избирательная комиссия Косово ранее отказалась допускать к выборам "Сербский список", обосновывая это решение ее националистической позицией и тесными связями с Сербией.

Представитель партии Златан Элек заявил, что этот шаг был "сделан по приказу Альбина (Курти, премьера Косово. – Ред.), чтобы получить легкие политические баллы".

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Он назвал запрет "институциональным и политическим насилием" против этнического сербского меньшинства Косово и объявил, что партия подаст апелляцию на это решение.

"Сербский список" сейчас имеет девять из 10 мест по квоте сербского меньшинства в парламенте Косово, который насчитывает 120 депутатов.

Президент Сербии Александар Вучич раскритиковал решение о недопущении "Сербского списка" на выборы, заявив, что "Курти пытается искоренить сербский народ из (нашей) южной провинции".

Западные государства также выразили обеспокоенность этим шагом, опасаясь, что он может еще больше ухудшить и без того напряженные отношения между Косово и Сербией.

Выборы 9 февраля 2025 года станут первыми очередными парламентскими выборами в Косово после провозглашения независимости в 2008 году. Они станут ключевым испытанием для Курти, чья партия одержала убедительную победу на выборах 2021 года.

"Сербский список" ранее объявил об участии в выборах после периода бойкота политических процессов в Косово. Депутаты этой партии, которая бойкотирует сессии парламента Косово с ноября 2022 года, появляются в парламенте раз в полгода, чтобы сохранить свой мандат и обеспечить продолжение получения зарплаты.