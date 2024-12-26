Міністра безпеки Боснії заарештували за хабарництво

У четвер, 26 грудня, міністр безпеки Боснії і Герцеговини Ненад Нешич був заарештований разом з шістьма іншими людьми за звинуваченнями в організованій злочинності, включно з: відмиванням грошей, зловживанням службовим становищем та отриманням хабарів.

Про це із посиланням на заяву державної прокуратури повідомляє Reuters, передає "Європейська правда".

Як зазначається, державний прокурор і Міністерство внутрішніх справ федерації Боснії і Герцеговини та Сербської Республіки розслідували підозри в корупції в державній компанії "Дороги Сербії", де Нешич був генеральним директором з 2016 по 2020 рік.

Фото: Facebook

Чинний генеральний директор компанії Мілан Дакіч також був заарештований, як і Младен Лучіч, брат колишнього міністра.

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Прокурори не назвали імен інших чотирьох заарештованих.

Президент Республіки Сербської Мілорад Додік заявив, що "процедура, розпочата прокуратурою Боснії проти міністра безпеки Ненада Нешича, є абсолютно неприйнятною".

Зазначимо, Додік, що просуває політику сепаратизму, перебуває під санкціями США і Британії через блокування демократичних механізмів влади в Боснії і Герцеговині.

Після лютого 2022 року він неодноразово зустрічався з Владіміром Путіним у Росії. Сім’я Додіка потрапила під санкції США минулого року.

Минулого року Додіку на рівні БіГ висунули звинувачення через невиконання рішень міжнародного посадовця, який наглядає за підтриманням миру в країні.