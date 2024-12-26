Министра безопасности Боснии арестовали за взяточничество

В четверг, 26 декабря, министр безопасности Боснии и Герцеговины Ненад Нешич был арестован вместе с шестью другими людьми по обвинению в организованной преступности, включая: отмыванием денег, злоупотреблением служебным положением и получением взяток.

Об этом со ссылкой на заявление государственной прокуратуры сообщает Reuters, передает "Европейская правда".

Как отмечается, государственный прокурор и Министерство внутренних дел федерации Боснии и Герцеговины и Сербской Республики расследовали подозрения в коррупции в государственной компании "Дороги Сербии", где Нешич был генеральным директором с 2016 по 2020 год.

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Действующий генеральный директор компании Милан Дакич также был арестован, как и Младен Лучич, брат бывшего министра.

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Прокуроры не назвали имен других четырех арестованных.

Президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что "процедура, начатая прокуратурой Боснии против министра безопасности Ненада Нешича, является абсолютно неприемлемой".

Отметим, Додик, продвигающий политику сепаратизма, находится под санкциями США и Британии из-за блокирования демократических механизмов власти в Боснии и Герцеговине.

После февраля 2022 года он неоднократно встречался с Владимиром Путиным в России. Семья Додика попала под санкции США в прошлом году.

В прошлом году Додику на уровне БиГ выдвинули обвинения из-за невыполнения решений международного чиновника, который наблюдает за поддержанием мира в стране.