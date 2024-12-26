Президент Литви про інциденти з кабелями: Більше не схоже на збіг обставин

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що останні інциденти з пошкодженими кабелями у Балтійському морі більше не виглядають як збіг обставин.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у X (Twitter).

Науседа заявив, що питання захисту морської інфраструктури має бути підняте як на рівні НАТО, так і на рівні двосторонніх відносин.

"Пошкодження критично важливих силових кабелів підводної інфраструктури, що з'єднують Фінляндію та Естонію, свідчать про зростаючу частоту пошкоджень кабелів у Балтійському морі.

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Це вже не схоже на збіг обставин. Захист морської інфраструктури має бути піднятий як на рівні НАТО, так і на двосторонньому рівні як ключовий пріоритет співпраці в Балтійському морі", – написав Науседа.

Нагадаємо, що вдень 25 грудня стало відомо, що морський кабель EstLink 2 аварійно відімкнувся з невідомих причин.

Пізніше в Естонії заявили про збої в роботі ще трьох кабелів у Балтійському морі, і уряд країни проведе екстрене засідання з цього приводу.

У Фінляндії не виключають версії про умисне пошкодження підводної лінії електропередач у Фінській затоці, оскільки там проходили два судна; ЗМІ пишуть, що принаймні одне має китайську реєстрацію та зв’язок з іншим підозрілим судном.