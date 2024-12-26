Президент Литвы об инцидентах с кабелями: Больше не похоже на стечение обстоятельств

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что последние инциденты с поврежденными кабелями в Балтийском море больше не выглядят как стечение обстоятельств.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в X (Twitter).

Науседа заявил, что вопрос защиты морской инфраструктуры должен быть поднят как на уровне НАТО, так и на уровне двусторонних отношений.

"Повреждения критически важных силовых кабелей подводной инфраструктуры, соединяющих Финляндию и Эстонию, свидетельствуют о растущей частоте повреждений кабелей в Балтийском море.

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Это уже не похоже на стечение обстоятельств. Защита морской инфраструктуры должна быть поднята как на уровне НАТО, так и на двустороннем уровне как ключевой приоритет сотрудничества в Балтийском море", – написал Науседа.

Напомним, что днем 25 декабря стало известно, что морской кабель EstLink 2 аварийно отключился по неизвестным причинам.

Позже в Эстонии заявили о сбоях в работе еще трех кабелей в Балтийском море, и правительство страны проведет экстренное заседание по этому поводу.

В Финляндии не исключают версии об умышленном повреждении подводной линии электропередач в Финском заливе, поскольку там проходили два судна; СМИ пишут, что по крайней мере одно имеет китайскую регистрацию и связь с другим подозрительным судном.