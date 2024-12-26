У Словенії знайшли мертвим громадянина Угорщини, який застряг у горах

У четвер словенські гірські рятувальники знайшли мертвим туриста з Угорщини, який разом з напарницею застряг у горах через погану погоду і травму.

Про це повідомляє Associated Press, пише "Європейська правда".

Загиблого виявили в ущелині за 250 метрів нижче від місця, де стався нещасний випадок, під глибоким снігом. Пошуково-рятувальна команда спустилася до нього на стропах з гелікоптера.

Загиблий із напарницею застрягли на маршруті у неділю внаслідок погіршення погоди, чоловік зламав ногу. Вони перебували у словенських Альпах північніше столиці Любляни, на висоті близько 1700 метрів.

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Перший час рятувальники не могли підняти гелікоптер через триваючу негоду.

Жінку знайшли та спустили вниз у понеділок, проте встановити місцеперебування чоловіка тоді не вдалося.

Негода, що призвела до нещасного випадку, також залишила без світла десятки тисяч домогосподарств у кількох країнах Балкан.

Нагадаємо, у Румунії після тривалих пошуків знайшли живими трьох українців, які повідомили, що заблукали у Мармаросах і потребують допомоги.

На початку грудня у тому ж районі врятували з гірської ущелини 28-річного українця, який втікав від мобілізації з кількамісячним кошеням.