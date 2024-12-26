В Словении нашли мертвым гражданина Венгрии, который застрял в горах
В четверг словенские горные спасатели нашли мертвым туриста из Венгрии, который вместе с напарницей застрял в горах из-за плохой погоды и травмы.
Об этом сообщает Associated Press, пишет "Европейская правда".
Погибшего обнаружили в ущелье в 250 метрах ниже места, где произошел несчастный случай, под глубоким снегом. Поисково-спасательная команда спустилась к нему на стропах с вертолета.
Погибший с напарницей застряли на маршруте в воскресенье в результате ухудшения погоды, мужчина сломал ногу. Они находились в словенских Альпах севернее столицы Любляны, на высоте около 1700 метров.
Первое время спасатели не могли поднять вертолет из-за продолжающейся непогоды.
Женщину нашли и спустили вниз в понедельник, однако установить местонахождение мужчины тогда не удалось.
Непогода, которая привела к несчастному случаю, также оставила без света десятки тысяч домохозяйств в нескольких странах Балкан.
Напомним, в Румынии после длительных поисков нашли живыми трех украинцев, которые сообщили, что заблудились в Мармаросах и нуждаются в помощи.
В начале декабря в том же районе спасли из горного ущелья 28-летнего украинца, который бежал от мобилизации с многомесячным котенком.