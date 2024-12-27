Під обстріл у Ємені потрапив глава ВООЗ

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреїсус разом зі своєю командою потрапив під обстріл аеропорту у столиці Ємену Сані у четвер, 26 грудня.

Про це глава ВООЗ повідомив у X (Twitter), передає "Європейська правда".

Як розповів Гебреїсус – це сталося тоді, коли він та його команда збиралися сісти на літак із Сани.

"Один із членів екіпажу нашого літака зазнав поранень", – написав він.

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За його словами, щонайменше двоє людей загинули. На летовищі внаслідок обстрілу пошкоджено диспетчерську вежу, злітно-посадкову смугу та зал вильоту.

"Нам потрібно буде зачекати, поки буде відремонтовано пошкодження аеропорту, перш ніж ми зможемо вилетіти", – наголосив Гебреїсус та додав, що він з колегами у безпеці.

Раніше повідомляли, що міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні провів телефонну розмову з ізраїльським колегою Гідеоном Сааром, під час якої вони обговорили інцидент в Лівані, де снаряд влучив у базу миротворців ООН.

16 листопада фінські миротворці потрапили під обстріл на півдні Лівану.

22 листопада четверо італійських військових зазнали легких поранень в результаті вибуху двох ракет на базі миротворчих сил місії ООН на півдні Лівану.