Под обстрел в Йемене попал глава ВОЗ

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус вместе со своей командой попал под обстрел аэропорта в столице Йемена Сане в четверг, 26 декабря.

Об этом глава ВОЗ сообщил в X (Twitter), передает "Европейская правда".

Как рассказал Гебреисус – это произошло тогда, когда он и его команда собирались сесть на самолет из Саны.

"Один из членов экипажа нашего самолета получил ранения", – написал он.

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По его словам, по меньшей мере два человека погибли. На аэродроме в результате обстрела повреждены диспетчерская башня, взлетно-посадочная полоса и зал вылета.

"Нам нужно будет подождать, пока будет отремонтировано повреждения аэропорта, прежде чем мы сможем вылететь", – подчеркнул Гебреисус и добавил, что он с коллегами в безопасности.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Италии Антонио Таяни провел телефонный разговор с израильским коллегой Гидеоном Сааром, во время которого они обсудили инцидент в Ливане, где снаряд попал в базу миротворцев ООН.

16 ноября финские миротворцы попали под обстрел на юге Ливана.

22 ноября четверо итальянских военных получили легкие ранения в результате взрыва двух ракет на базе миротворческих сил миссии ООН на юге Ливана.