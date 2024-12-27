Прем’єр Грузії знову погрожує опозиційній президентці в’язницею

Прем'єр Грузії Іраклій Кобахідзе знову грозиться чинній президентці Саломе Зурабішвілі в'язницею, якщо та відмовиться залишати резиденцію глави держави після закінчення терміну своїх повноважень.

Про це повідомляє NewsGeorgia, передає "Європейська правда".

Кобахідзе назвав це своїм обов’язком, мовляв – "будь-який уряд має бути орієнтований не на репресії, а на попередження злочинності".

"Наше завдання в цьому випадку – попередження злочинності. Ми повинні попередити Саломе Зурабішвілі. Це було б дуже поганою картиною, якби нам довелося силоміць вивести її з резиденції і перевести до виправного закладу", – сказав він.

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Прем’єр країни додав, що це "попередження" стосується не лише Зурабішвілі, а й "господарів", які "дають доручення", ймовірно, маючи на увазі іноземних лідерів, які відкрито підтримують президентку.

Зауважимо, він раніше вже заявляв, що Зурабішвілі доведеться залишити свою посаду 29 грудня – у день, коли, згідно з конституцією, закінчується термін її повноважень, натякнувши, що у разі відмови їй загрожує в’язниця.

Як відомо, 14 грудня на виборах президента Грузії, які вперше проходили не прямим народним голосуванням, затвердили головою держави єдиного кандидата, висунутого партією влади, ексфутболіста Кавелашвілі.

Чинна президента країни вважає голосування нелегітимним і не визнає його результати. Вона обіцяє залишатися на посаді, доки не будуть проведені справедливі парламентські вибори.

Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі заявив, що посли інших країн та закордонні гості не будуть запрошені на інавгурацію Кавелашвілі.

Серед причин спікер грузинського парламенту назвав "обмеження" сесійної зали, в якій вирішили проводити церемонію.

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