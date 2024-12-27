Премьер Грузии снова угрожает оппозиционному президенту тюрьмой

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе снова угрожает действующему президенту Саломе Зурабишвили тюрьмой, если та откажется покидать резиденцию главы государства после окончания срока своих полномочий.

Об этом сообщает NewsGeorgia, передает "Европейская правда".

Кобахидзе назвал это своим долгом, мол – "любое правительство должно быть ориентировано не на репрессии, а на предупреждение преступности".

"Наша задача в этом случае – предупреждение преступности. Мы должны предупредить Саломе Зурабишвили. Это было бы очень плохой картиной, если бы нам пришлось силой вывести ее из резиденции и перевести в исправительное учреждение", – сказал он.

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Премьер страны добавил, что это "предупреждение" касается не только Зурабишвили, но и "хозяев", которые "дают поручения", вероятно, имея в виду иностранных лидеров, которые открыто поддерживают президента.

Заметим, он ранее уже заявлял, что Зурабишвили придется покинуть свой пост 29 декабря – в день, когда, согласно конституции, истекает срок ее полномочий, намекнув, что в случае отказа ей грозит тюрьма.

Как известно, 14 декабря на выборах президента Грузии, которые впервые проходили не прямым народным голосованием, утвердили главой государства единого кандидата, выдвинутого партией власти, экс-футболиста Кавелашвили.

Действующая президента страны считает голосование нелегитимным и не признает его результаты. Она обещает оставаться на посту, пока не будут проведены справедливые парламентские выборы.

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что послы других стран и зарубежные гости не будут приглашены на инаугурацию Кавелашвили.

Среди причин спикер грузинского парламента назвал "ограничения" сессионного зала, в котором решили проводить церемонию.

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