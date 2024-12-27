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У Німеччині обшукали помешкання чотирьох підозрюваних у нападі на активістів партії Шольца

Новини — П'ятниця, 27 грудня 2024, 13:01 — Уляна Кричковська

Берлінська поліція у п’ятницю, 27 грудня, вранці здійснила рейд на дев’ять об’єктів, які пов’язані із чотирма підозрюваними правими екстремістами у нападі на групу членів Соціал-демократичної партії (СДПН) біля інформаційного стенду. 

Про це повідомляє Welt, передає "Європейська правда".

Як зазначається, у середині грудня четверо підозрюваних правих екстремістів напали на передвиборчий стенд (СДПН) у Берліні. 

Троє з нападників перебувають під вартою, і зараз у зв'язку з цим проводяться обшуки в кількох помешканнях у трьох федеральних землях.

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У скоєнні злочину підозрюються четверо молодих людей і підлітків у віці 16, 18 і 19 років. 

Після нападу на політиків СДПН у Берліні два тижні тому берлінська поліція в п'ятницю, 27 грудня, вранці обшукала дев'ять об'єктів у Нижній Саксонії, Саксонії та Саксонії-Ангальт. 

Як повідомляється, група прямувала на демонстрацію правих екстремістів у Берліні 14 грудня і випадково натрапила на групу членів СДПН біля інформаційного стенду на автобусній зупинці. 

Зазначається, що молоді люди спочатку образили членів партії, а потім фізично напали на них. Вони також нібито вдарили одного з них по голові черевиками.

Двоє поліцейських змогли зупинити напад, проте одного з них поранили в обличчя уламком скла і образили на расовому підгрунті.

У травні в Дрездені напали на єеродепутата від соціал-демократів Матіаса Екке, який розклеював плакати напередодні виборів до Європарламенту.

Кількома днями пізніше колишнього мера Берліна Франциску Гіффі вдарили сумкою по голові та шиї, коли вона відвідувала бібліотеку.

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