В Германии обыскали квартиры четырех подозреваемых в нападении на активистов партии Шольца

Берлинская полиция в пятницу, 27 декабря, утром совершила рейд на девять объектов, которые связаны с четырьмя подозреваемыми правыми экстремистами в нападении на группу членов Социал-демократической партии (СДПГ) у информационного стенда.

Об этом сообщает Welt, передает "Европейская правда".

Как отмечается, в середине декабря четверо подозреваемых правых экстремистов напали на предвыборный стенд (СДПГ) в Берлине.

Трое из нападавших находятся под стражей, и сейчас в связи с этим проводятся обыски в нескольких помещениях в трех федеральных землях.

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В совершении преступления подозреваются четверо молодых людей и подростков в возрасте 16, 18 и 19 лет.

После нападения на политиков СДПГ в Берлине две недели назад берлинская полиция в пятницу, 27 декабря, утром обыскала девять объектов в Нижней Саксонии, Саксонии и Саксонии-Анхальт.

Как сообщается, группа направлялась на демонстрацию правых экстремистов в Берлине 14 декабря и случайно наткнулась на группу членов СДПГ у информационного стенда на автобусной остановке.

Отмечается, что молодые люди сначала оскорбили членов партии, а затем физически напали на них. Они также якобы ударили одного из них по голове ботинками.

Двое полицейских смогли остановить нападение, однако одного из них ранили в лицо осколком стекла и оскорбили на расовой почве.

В мае в Дрездене напали на ееродепутата от социал-демократов Матиаса Экке, который расклеивал плакаты накануне выборов в Европарламент.

Несколькими днями позже бывшего мэра Берлина Франциску Гиффи ударили сумкой по голове и шее, когда она посещала библиотеку.