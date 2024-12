Польща придбала у престижному районі Вашингтона нову будівлю для посольства за $20 млн

Посольство Польщі у Вашингтоні переїде у нову штаб-квартиру, розташовану у найбільш представницькій частині американської столиці.

Про це МЗС Польщі повідомило у соцмережі Х (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Будівлю, що належить Університету Джона Гопкінса, було придбано приблизно за $20 мільйонів, повідомили в польському МЗС.

Наразі це найбільша інвестиція в польську зовнішню політику та престиж у США, уточнили в міністерстві.

Реклама:

Ambasada RP w Waszyngtonie będzie miała nową siedzibę przy Massachusetts Av 1740 w najbardziej reprezentacyjnej części stolicy 🇺🇸.



Gmach należący do Johns Hopkins University został kupiony za ok. $20 mln. To obecnie największa inwestycja w 🇵🇱 politykę zagraniczną i prestiż w 🇺🇸. pic.twitter.com/V0eGFrDEaf