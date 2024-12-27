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Польща придбала у престижному районі Вашингтона нову будівлю для посольства за $20 млн

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Новини — П'ятниця, 27 грудня 2024, 13:01 — Христина Бондарєва

Посольство Польщі у Вашингтоні переїде у нову штаб-квартиру, розташовану у найбільш представницькій частині американської столиці.

Про це МЗС Польщі повідомило у соцмережі Х (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Будівлю, що належить Університету Джона Гопкінса, було придбано приблизно за $20 мільйонів, повідомили в польському МЗС. 

Наразі це найбільша інвестиція в польську зовнішню політику та престиж у США, уточнили в міністерстві.

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Багатоповерхова будівля розташована неподалік від станції метро, ​​поруч з іншими посольствами та аналітичним центром Фонду Карнегі за міжнародний мир. 

Тривалість поїздки на авто від будівлі складає 5 хвилин до Білого дому, 10 хвилин до Державного департаменту та 12 хвилин до Капітолію.

Нинішня будівля посольства Польщі не відповідає багатьом стандартам і, як повідомляють польські ЗМІ, є затісною. Вона була пошкоджена під час землетрусу 2011 року. 

Також нинішня будівля посольства Польщі межує з будівлею кубинського посольства, яке підтримує тісні відносини з Росією. Посольства розташовані на відстані кількох метрів одне від одного.

Нагадаємо, у жовтні Польща оголосила про закриття російського консульства в місті Познань через те, що Росія веде гібридну війну і здійснює спроби диверсій на польській території. Російські дипломати і персонал залишили будівлю консульства наприкінці листопада.

Україна зацікавлена в отриманні від Польщі будинку генконсульства РФ у Познані та вже направила запит про це польській стороні.

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