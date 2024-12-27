Польша приобрела в престижном районе Вашингтона новое здание для посольства за $20 млн

Посольство Польши в Вашингтоне переедет в новую штаб-квартиру, расположенную в наиболее представительной части американской столицы.

Об этом МИД Польши сообщил в соцсети Х (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Здание, принадлежащее Университету Джона Хопкинса, было приобретено примерно за $20 миллионов, сообщили в польском МИД.

Сейчас это самая большая инвестиция в польскую внешнюю политику и престиж в США, уточнили в министерстве.

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Ambasada RP w Waszyngtonie będzie miała nową siedzibę przy Massachusetts Av 1740 w najbardziej reprezentacyjnej części stolicy 🇺🇸.



Gmach należący do Johns Hopkins University został kupiony za ok. $20 mln. To obecnie największa inwestycja w 🇵🇱 politykę zagraniczną i prestiż w 🇺🇸. pic.twitter.com/V0eGFrDEaf – Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 🇵🇱 (@MSZ_RP) December 27, 2024

Многоэтажное здание расположено недалеко от станции метро, рядом с другими посольствами и аналитическим центром Фонда Карнеги за международный мир.

Продолжительность поездки на авто от здания составляет 5 минут до Белого дома, 10 минут до Государственного департамента и 12 минут до Капитолия.

Нынешнее здание посольства Польши не соответствует многим стандартам и, как сообщают польские СМИ, является тесным. Оно было повреждено во время землетрясения 2011 года.

Также нынешнее здание посольства Польши граничит со зданием кубинского посольства, которое поддерживает тесные отношения с Россией. Посольства расположены на расстоянии нескольких метров друг от друга.

Напомним, в октябре Польша объявила о закрытии российского консульства в городе Познань из-за того, что Россия ведет гибридную войну и осуществляет попытки диверсий на польской территории. Российские дипломаты и персонал покинули здание консульства в конце ноября.

Украина заинтересована в получении от Польши здания генконсульства РФ в Познани и уже направила запрос об этом польской стороне.