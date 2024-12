Польша приобрела в престижном районе Вашингтона новое здание для посольства за $20 млн

Посольство Польши в Вашингтоне переедет в новую штаб-квартиру, расположенную в наиболее представительной части американской столицы.

Об этом МИД Польши сообщил в соцсети Х (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Здание, принадлежащее Университету Джона Хопкинса, было приобретено примерно за $20 миллионов, сообщили в польском МИД.

Сейчас это самая большая инвестиция в польскую внешнюю политику и престиж в США, уточнили в министерстве.

Реклама:

Ambasada RP w Waszyngtonie będzie miała nową siedzibę przy Massachusetts Av 1740 w najbardziej reprezentacyjnej części stolicy 🇺🇸.



Gmach należący do Johns Hopkins University został kupiony za ok. $20 mln. To obecnie największa inwestycja w 🇵🇱 politykę zagraniczną i prestiż w 🇺🇸. pic.twitter.com/V0eGFrDEaf