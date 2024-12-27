Прем’єрка Данії розповіла, що запаслась консервами на випадок кризи

Прем’єрка Данії Метте Фредеріксен запаслася консервами та іншими необхідними речами, щоб протриматися три дні без електрики та інтернету у випадку серйозної кризи.

Про це вона розповіла в інтерв'ю для подкасту DR Stars and Stripes, пише "Європейська правда".

Фредеріксен наголосила, що у 2025 році данці повинні взяти на себе більше відповідальності за власну безпеку – і як громадяни, і як нація, і як частина ЄС.

"Я дотримуюся рекомендацій влади і вважаю, що данцям варто робити те ж саме", – сказала Фредеріксен, маючи на увазі посібник Данського агентства з надзвичайних ситуацій "Готуємося до криз", який рекомендує жителям зробити запаси.

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"Це не тому, що ми очікуємо агресивної війни проти Данії, як ми бачили в Україні, але існує ризик іншого типу атак – таких як гібридні атаки або кібератаки", – сказала прем'єрка Данії.

Данці прохолодно сприйняли рекомендації Данського агентства з надзвичайних ситуацій, і згідно з опитуванням, проведеним Epinion для DR ще в листопаді, 66% данців не дотримуються рекомендацій влади щодо підготовки до криз.

Фредеріксен підкреслила, що данці будуть вразливими, якщо не підготуються до потенційної кризової ситуації. За словами прем'єрки, мова йде про побудову "власної стійкості".

"Коли влада рекомендує мати воду, старомодний радіоприймач і батарейки до нього, а також, наприклад, скумбрію в томаті або якусь іншу "гарну" консервовану їжу, це тому, що можуть виникнути інші ситуації", – сказала Фредеріксен.

Вона також підкреслила, що Росія становить особливий ризик для безпеки Данії.

"Розвідувальні служби нашого оборонного альянсу вважають, що Росія зараз так швидко озброюється, що зможе напасти на країну НАТО вже за кілька років. Дуже важливо, щоб ми були разом", – сказала вона.

У своєму щорічному звіті з аналізом загроз для Данії Данська служба військової розвідки також підкреслила гібридні атаки і диверсії з боку Росії як ризики.

Нагадаємо, також Фінляндія, Норвегія і Швеція почали поширювати серед своїх громадян листівки з низкою основних рекомендацій щодо дій в умовах воєнної кризи.

В Іспанії також повідомили про підготовку першого посібника для цивільних на випадок війни.