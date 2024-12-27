Премьер Дании рассказала, что запаслась консервами на случай кризиса

Премьер Дании Метте Фредериксен запаслась консервами и другими необходимыми вещами, чтобы продержаться три дня без электричества и интернета в случае серьезного кризиса.

Об этом она рассказала в интервью для подкаста DR Stars and Stripes, пишет "Европейская правда".

Фредериксен подчеркнула, что в 2025 году датчане должны взять на себя больше ответственности за собственную безопасность – и как граждане, и как нация, и как часть ЕС.

"Я придерживаюсь рекомендаций властей и считаю, что датчанам стоит делать то же самое", – сказала Фредериксен, имея в виду пособие Датского агентства по чрезвычайным ситуациям „Готовимся к кризисам", которое рекомендует жителям сделать запасы.

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"Это не потому, что мы ожидаем агрессивной войны против Дании, как мы видели в Украине, но существует риск другого типа атак – таких как гибридные атаки или кибератаки", – сказала премьер Дании.

Датчане прохладно восприняли рекомендации Датского агентства по чрезвычайным ситуациям, и согласно опросу, проведенному Epinion для DR еще в ноябре, 66% датчан не следуют рекомендациям властей по подготовке к кризисам.

Фредериксен подчеркнула, что датчане будут уязвимыми, если не подготовятся к потенциальной кризисной ситуации. По словам премьера, речь идет о построении "собственной устойчивости".

"Когда власти рекомендуют иметь воду, старомодный радиоприемник и батарейки к нему, а также, например, скумбрию в томате или какую-то другую "хорошую" консервированную пищу, это потому, что могут возникнуть другие ситуации", – сказала Фредериксен.

Она также подчеркнула, что Россия представляет особый риск для безопасности Дании.

"Разведывательные службы нашего оборонного альянса считают, что Россия сейчас так быстро вооружается, что сможет напасть на страну НАТО уже через несколько лет. Очень важно, чтобы мы были вместе", – сказала она.

В своем ежегодном отчете с анализом угроз для Дании Датская служба военной разведки также подчеркнула гибридные атаки и диверсии со стороны России как риски.

Напомним, также Финляндия, Норвегия и Швеция начали распространять среди своих граждан листовки с рядом основных рекомендаций по действиям в условиях военного кризиса.

В Испании также сообщили о подготовке первого пособия для гражданских на случай войны.