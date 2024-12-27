Міністр спорту Польщі заявив, що Дуда зіпсував йому Різдво
Міністр спорту Польщі Славомір Нітрас заявив, що президент Анджей Дуда зіпсував йому різдвяні свята своїм рішенням направити поправку до Закону про спорт у Конституційний суд.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF 24.
Він звинуватив главу держави в тому, що той діє в інтересах глави Олімпійського комітету Польщі Радослава Песєвича та активістів, а не самих спортсменів.
"Ми отримали подарунок від президента Дуди. Не приховую, що це гіркий подарунок, який – думаю, не тільки мені – зіпсував свята. Пан президент вирішив відмовитися від підписання закону, який є основою хороших змін у спорті", – заявив міністр Нітрас.
Очільник спортивного відомства перерахував найважливіші зміни та рішення, що містяться в поправці до Закону про спорт.
"Закон передбачав, що вперше спортсмени отримають реальний вплив на спортивні асоціації. У цій правовій системі, якою вона є зараз, спортсмени не мають жодного впливу на спілки… У цьому законі ми гарантували, що всі члени національних збірних останніх чотирьох років матимуть право обирати своїх представників, які будуть представляти їх у федераціях. Щоб там не були самі активісти", – сказав міністр спорту.
Нагадаємо, що раніше поширювались чутки про прагнення Анджея Дуди отримати посаду в Міжнародному олімпійському комітеті.
Подейкували, що він хоче очолити МОК замість Томаса Баха.
А в середині грудня правління Польського олімпійського комітету ухвалило резолюцію із закликом до президента Анджея Дуди подати заявку на вступ до Міжнародного олімпійського комітету.