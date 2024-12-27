Министр спорта Польши заявил, что Дуда испортил ему Рождество

Министр спорта Польши Славомир Нитрас заявил, что президент Анджей Дуда испортил ему рождественские праздники своим решением направить поправку к Закону о спорте в Конституционный суд.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF 24.

Он обвинил главу государства в том, что тот действует в интересах главы Олимпийского комитета Польши Радослава Песевича и активистов, а не самих спортсменов.

"Мы получили подарок от президента Дуды. Не скрою, что это горький подарок, который – думаю, не только мне – испортил праздники. Господин президент решил отказаться от подписания закона, который является основой хороших изменений в спорте", – заявил министр Нитрас.

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Глава спортивного ведомства перечислил важнейшие изменения и решения, содержащиеся в поправке к Закону о спорте.

"Закон предусматривал, что впервые спортсмены получат реальное влияние на спортивные ассоциации. В этой правовой системе, какой она есть сейчас, спортсмены не имеют никакого влияния на союзы... В этом законе мы гарантировали, что все члены национальных сборных последних четырех лет будут иметь право выбирать своих представителей, которые будут представлять их в федерациях. Чтобы там не были одни активисты", – сказал министр спорта.

Напомним, что ранее распространялись слухи о стремлении Анджея Дуды получить должность в Международном олимпийском комитете.

Поговаривали, что он хочет возглавить МОК вместо Томаса Баха.

А в середине декабря правление Польского олимпийского комитета приняло резолюцию с призывом к президенту Анджею Дуде подать заявку на вступление в Международный олимпийский комитет.