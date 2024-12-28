Латвія та Естонія привітали американські санкції проти Іванішвілі

Латвія та Естонія відзначили запроваження США санкцій проти почесного президента партії влади Грузії, олігарха Бідзіна Іванішвілі.

Про це пише "Європейська правда" із посиланням на дописи очільників Міністерств закордонних справ Естонії та Латвії – Маргуса Тсахкни та Байби Браже.

Тсахкна заявив, що для Іванішвілі настав час "заплатити ціну за підрив демократичних процесів у Грузії".

"Естонія запровадила санкції проти нього та 27 інших осіб через їхню участь у порушенні прав людини шляхом придушення законних протестів у Грузії. Ми раді бачити, що інші країни наслідують цей приклад", – заявив естонський міністр.

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Своєю чергою Браже акцентувала, що запровадження США санкцій проти президента "Грузинської мрії" є важливим кроком на шляху до розв’язання політичної кризи в Грузії.

Також, як писали, очільник МЗС Литви Кястутіс Будріс закликав європейські інституції та країни-члени ЄС наслідувати приклад США та ввести санкції проти Іванішвілі.

Як відомо, 27 грудня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти почесного президента партії влади Грузії.

На це грузинський премʼєр-міністр Іраклій Кобахідзе заявив, що санкції США проти Іванішвілі нічого не змінюють і є "нагородою за захист інтересів" Грузії.