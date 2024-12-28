Латвия и Эстония приветствовали американские санкции против Иванишвили

Латвия и Эстония отметили введение США санкций против почетного президента партии власти Грузии, олигарха Бидзина Иванишвили.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на сообщения руководителей Министерств иностранных дел Эстонии и Латвии – Маргуса Тсахкны и Байбы Браже.

Тсахкна заявил, что для Иванишвили настало время "заплатить цену за подрыв демократических процессов в Грузии".

"Эстония ввела санкции против него и 27 других лиц из-за их участия в нарушении прав человека путем подавления законных протестов в Грузии. Мы рады видеть, что другие страны следуют этому примеру", – заявил эстонский министр.

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В свою очередь Браже акцентировала, что введение США санкций против президента "Грузинской мечты" является важным шагом на пути к разрешению политического кризиса в Грузии.

Также, как писали, глава МИД Литвы Кястутис Будрис призвал европейские институты и страны-члены ЕС последовать примеру США и ввести санкции против Иванишвили.

Как известно, 27 декабря Министерство финансов США ввело санкции против почетного президента партии власти Грузии.

На это грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что санкции США против Иванишвили ничего не меняют и являются "наградой за защиту интересов" Грузии.