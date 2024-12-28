У Польщі легковик в'їхав у автобус, загинула жінка

У п'ятницю, 27 грудня, ввечері у польському населеному пункті Вренчиця-Велика сталося зіткнення автобуса і легкового автомобіля, є загиблий.

Про це повідомляє польський мовник RMF24, передає "Європейська правда".

Як зазначають журналісти, аварія сталася в п'ятницю, 27 грудня, ввечері.

Автобус, який перевозив 11 людей, зіткнувся з легковим автомобілем. Жінка, яка перебувала за кермом легковика загинула внаслідок травм.

Реклама:

Фото: Facebook

Її син та 11 пасажирів автобуса не постраждали, а водія автобуса направили до лікарні.

Фото: Facebook

Минулого тижня літак норвезької компанії, що сідав у місті Молде на березі фйорду, з’їхав зі смуги і мало не опинився у воді.

Декілька днів тому в аварії автобуса на півночі Норвегії загинули троє людей, ще кілька у важкому стані.