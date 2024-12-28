У Польщі легковик в'їхав у автобус, загинула жінка
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Новини — Субота, 28 грудня 2024, 11:48 —
Новини — Субота, 28 грудня 2024, 11:48 —
У п'ятницю, 27 грудня, ввечері у польському населеному пункті Вренчиця-Велика сталося зіткнення автобуса і легкового автомобіля, є загиблий.
Про це повідомляє польський мовник RMF24, передає "Європейська правда".
Як зазначають журналісти, аварія сталася в п'ятницю, 27 грудня, ввечері.
Автобус, який перевозив 11 людей, зіткнувся з легковим автомобілем. Жінка, яка перебувала за кермом легковика загинула внаслідок травм.
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Її син та 11 пасажирів автобуса не постраждали, а водія автобуса направили до лікарні.
Минулого тижня літак норвезької компанії, що сідав у місті Молде на березі фйорду, з’їхав зі смуги і мало не опинився у воді.
Декілька днів тому в аварії автобуса на півночі Норвегії загинули троє людей, ще кілька у важкому стані.
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