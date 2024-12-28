У Польщі туман ускладнив роботу для аеропортів

Внаслідок сильного туману рейси із польського Кракова та Катовіце перенаправляють до інших аеропортів.

Про це повідомив польський суспільний мовник RMF24, передає "Європейська правда".

Як зазначається, рейси перенаправляють зокрема до Варшави, Вроцлава та Острави.

Вильоти також значно затримуються в аеропортах Кракова та Катовіце.

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Польський мовник інформує, що погода не дозволяє здійснювати посадки, а рейси, що мали прибути до Баліце під Краковом, перенаправляються до Жешува, Острави та Варшави.

Вильоти також значно затримуються, а рейси з Кракова до Стамбула, Франкфурта та Амстердама були скасовані.

Туман також ускладнює роботу аеропорту Катовіце, де літаки не можуть ні злітати, ні сідати. З цієї причини затримуються рейси до Лондона та Ейндховена.

В аеропорту попередили, що ситуація з перенаправленнями рейсів динамічна, й інформація може змінюватися.

Як інформували, внаслідок сильного туману у кількох аеропортах Великої Британії у суботу, 28 грудня, спостерігаються перебої в роботі.

Нещодавно туман ускладнив зліт і посадку літаків в аеропорту під Краковом, внаслідок чого було скасовано сім рейсів, у тому числі до Варшави, Мюнхена, Франкфурта та Лондона.