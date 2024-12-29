У Польщі на кордоні з Чехією шукають двох людей після обвалу будинку

Після нічної пожежі обвалилася частина багатоквартирного будинку у польському місті Цешин на кордоні з Чехією.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Пожежа спалахнула близько 4:05 ранку в багатоквартирному будинку на вулиці Гленбока в Цешині. До прибуття пожежників з будинку встигла евакуюватися одна людина, яку доставили до лікарні.

фото місцевої поліції

Сімнадцять осіб було евакуйовано з сусідніх будинків, на які перекинувся вогонь.

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Фотографії з місця пожежі показують, що передня стіна будівлі, в якій виникла пожежа, обвалилася. Поліція повідомляє, що попередні висновки вказують на вибух природного газу.

Вранці пожежу вдалося взяти під контроль – триває гасіння. На місці події працює понад 100 пожежників, в тому числі спеціалізована команда з пошуковими собаками.

У будинку, де виникла пожежа, було зареєстровано одинадцять осіб. На ранковій нараді за участю служб та мера Цешина Габріели Сташкевич було повідомлено, що 9 з них перебувають у безпеці, а 2 розшукуються.

3 людини поранені. 2 були доставлені до лікарні. Зона лиха відключена від енерго– та газопостачання.

Вулиця Гленбока має довжину приблизно 400 метрів. Вона пролягає від головної площі міста у безпосередньої близькості до прикордонного мосту з Чехією.

Нагадаємо, у результаті вибуху в багатоквартирному будинку в місті Зноймо на півдні Чехії в неділю, 15 грудня, постраждали восьмеро людей.

Перед цим в районі кварталу Тарвекамп на півночі Гааги внаслідок потужного вибуху в житловому будинку загинули шестеро людей, а від вибухової хвилі постраждали довколишні будинки.