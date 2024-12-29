В Польше на границе с Чехией ищут двух человек после обвала дома

После ночного пожара обвалилась часть многоквартирного дома в польском городе Цешин на границе с Чехией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Пожар вспыхнул около 4:05 утра в многоквартирном доме на улице Гленбока в Цешине. До прибытия пожарных из дома успел эвакуироваться один человек, которого доставили в больницу.

Семнадцать человек были эвакуированы из соседних домов, на которые перекинулся огонь.

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Фотографии с места пожара показывают, что передняя стена здания, в котором возник пожар, обвалилась. Полиция сообщает, что предварительные выводы указывают на взрыв природного газа.

Утром пожар удалось взять под контроль – продолжается тушение. На месте происшествия работает более 100 пожарных, в том числе специализированная команда с поисковыми собаками.

В доме, где возник пожар, было зарегистрировано одиннадцать человек. На утреннем совещании с участием служб и мэра Цешина Габриэлы Сташкевич было сообщено, что 9 из них находятся в безопасности, а 2 разыскиваются.

3 человека ранены. 2 были доставлены в больницу. Зона бедствия отключена от энерго– и газоснабжения.

Улица Гленбока имеет длину примерно 400 метров. Она пролегает от главной площади города в непосредственной близости к пограничному мосту с Чехией.

Напомним, в результате взрыва в многоквартирном доме в городе Зноймо на юге Чехии в воскресенье, 15 декабря, пострадали восемь человек.

Перед этим в районе квартала Тарвекамп на севере Гааги в результате мощного взрыва в жилом доме погибли шесть человек, а от взрывной волны пострадали близлежащие дома.