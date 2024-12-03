В Варшаве столкнулись два трамвая, есть пострадавшие

В понедельник, 2 декабря, вечером в польской Варшаве столкнулись два трамвая, в результате чего пострадали шесть человек.

Об этом сообщил польский вещатель RMF24 со ссылкой на информацию представителя полиции, передает "Европейская правда".

Как передает вещатель, вечером 2 декабря два трамвая столкнулись на улице Маримонка в Варшаве. В результате пострадали шесть человек, трое из которых были доставлены в больницу.

Причиной аварии стал отказ тормозов в одном из трамваев, во время инцидента водители были трезвы, акцентировал представитель полиции.

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Как отметил представитель пожарных – первый трамвай резко остановился и врезался в трамвай второй линии.

В результате инцидента в Варшаве затруднена работа двух трамвайных линий.

1 декабря полиция Германии задержала водителя грузовика, которого преследовала за превышение скорости на нескольких автобанах и развязках, где были вызваны ДТП с более чем 20 пострадавшими.

В тот же день в Польше задержали после погони мужчину, который перевозил оружие и наркотики.