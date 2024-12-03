Міністр закордонних справ Португалії Паулу Ранжел вважає, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте здатний "навести мости" з обраним президентом США Дональдом Трампом.

Про це португальський міністр заявив в інтерв’ю Politico, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, Рютте – "правильна людина в потрібний час", щоб мати справу з Трампом.

Коментуючи вимоги Трампа до європейських країн щодо більших витрат на оборону, очільник МЗС Португалії зауважив, що докладає до цього зусиль.

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Наразі перед країнами НАТО стоїть завдання довести свої витрати на оборону до 2% від ВВП, показник Португалії становить 1,55%.

"Ми докладаємо значних зусиль для досягнення 2-відсоткового показника в 2029 році, щоб продемонструвати, що ми віддані цій справі – посиленню оборони", – сказав Ранжел.

Якщо НАТО підвищить свою мету, Португалія "відкрита для розгляду цього питання", додав він.

Ранжел також сказав, що починається новий цикл в політиці Європи у зв’язку зі зміною адміністрації в США і початком роботи нової Єврокомісії.

Нагадаємо, 22 листопада Трамп і Рютте провели зустріч у Палм-Біч у Флориді та обговорили питання глобальної безпеки.

Згодом Рютте розповів, що попередив Трампа про "серйозну загрозу" з боку Китаю, Ірану і Північної Кореї, якщо Україну підштовхнуть до підписання мирної угоди на вигідних РФ умовах.

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