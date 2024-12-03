Глава МЗС Португалії: Генсек НАТО – правильна людина, щоб мати справу з Трампом
Міністр закордонних справ Португалії Паулу Ранжел вважає, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте здатний "навести мости" з обраним президентом США Дональдом Трампом.
Про це португальський міністр заявив в інтерв’ю Politico, повідомляє "Європейська правда".
За його словами, Рютте – "правильна людина в потрібний час", щоб мати справу з Трампом.
Коментуючи вимоги Трампа до європейських країн щодо більших витрат на оборону, очільник МЗС Португалії зауважив, що докладає до цього зусиль.
Наразі перед країнами НАТО стоїть завдання довести свої витрати на оборону до 2% від ВВП, показник Португалії становить 1,55%.
"Ми докладаємо значних зусиль для досягнення 2-відсоткового показника в 2029 році, щоб продемонструвати, що ми віддані цій справі – посиленню оборони", – сказав Ранжел.
Якщо НАТО підвищить свою мету, Португалія "відкрита для розгляду цього питання", додав він.
Ранжел також сказав, що починається новий цикл в політиці Європи у зв’язку зі зміною адміністрації в США і початком роботи нової Єврокомісії.
Нагадаємо, 22 листопада Трамп і Рютте провели зустріч у Палм-Біч у Флориді та обговорили питання глобальної безпеки.
Згодом Рютте розповів, що попередив Трампа про "серйозну загрозу" з боку Китаю, Ірану і Північної Кореї, якщо Україну підштовхнуть до підписання мирної угоди на вигідних РФ умовах.
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