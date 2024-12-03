Министр иностранных дел Португалии Паулу Ранжел считает, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте способен "навести мосты" с избранным президентом США Дональдом Трампом.

Об этом португальский министр заявил в интервью Politico, сообщает "Европейская правда".

По его словам, Рютте – "правильный человек в нужное время", чтобы иметь дело с Трампом.

Комментируя требования Трампа к европейским странам относительно больших расходов на оборону, глава МИД Португалии отметил, что прилагает к этому усилия.

Реклама:

Сейчас перед странами НАТО стоит задача довести свои расходы на оборону до 2% от ВВП, показатель Португалии составляет 1,55%.

"Мы прилагаем значительные усилия для достижения 2-процентного показателя в 2029 году, чтобы продемонстрировать, что мы преданы этому делу – усилению обороны", – сказал Ранжел.

Если НАТО повысит свою цель, Португалия "открыта для рассмотрения этого вопроса", добавил он.

Ранжел также сказал, что начинается новый цикл в политике Европе в связи со сменой администрации в США и началом работы новой Еврокомиссии.

"Это новый цикл, и этот новый цикл связан не только с новой американской администрацией, но и с новым генеральным секретарем и новым высоким представителем Европейского Союза (Каей Каллас)", – отметил он.

Напомним, 22 ноября Трамп и Рютте провели встречу в Палм-Бич и обсудили вопросы глобальной безопасности.

Впоследствии Рютте рассказал, что предупредил Трампа о "страшной угрозе" со стороны Китая, Ирана и Северной Кореи, если Украину подтолкнут к подписанию мирного соглашения на выгодных РФ условиях.

Читайте статью: Как Европа может "задобрить" Трампа и склонить его к поддержке Украины.