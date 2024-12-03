У Норвегії ухвалили історичний закон, що збільшує дозволений термін абортів

Парламент Норвегії ухвалив закон, що збільшує максимальний дозволений термін для переривання вагітності за рішенням жінки до 18 тижнів.

Про це повідомляє NRK, пише "Європейська правда".

Рішення парламенту Норвегії стало першим оновленням законодавства про аборти за останні 46 років. Серед ключових змін у ньому – збільшення терміну, на якому дозволено переривання вагітності за бажанням жінки, з 12 до 18 тижнів.

Також скасували комісії щодо абортів.

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"Тепер наше законодавство про аборти відповідає реаліям часу, у який ми живемо. Майже 50 років тому зміни до закону ухвалили з перевагою в один голос. Сьогодні – історичний день, коли рішення ухвалили значно більшою більшістю", – зазначив міністр охорони здоров’я Ян Крістіан Вестре.

Дебати щодо проєкту змін тривали увесь день. Деякі депутати висловлювали застереження, що оновлення законодавства може призвести до більшої частки абортів на більш пізніх термінах, а деякі апелювали до захисту права на життя ненародженої дитини.

Данія також планує лібералізувати законодавство про аборти, дозволивши процедуру до 18-го тижня вагітності.

Парламент Словаччини нещодавно відхилив спробу Європарламенту включити право на аборт до Хартії основних прав ЄС.