В Норвегии приняли исторический закон, увеличивающий разрешенный срок абортов

Парламент Норвегии принял закон, увеличивающий максимальный разрешенный срок для прерывания беременности по решению женщины до 18 недель.

Об этом сообщает NRK, пишет "Европейская правда".

Решение парламента Норвегии стало первым обновлением законодательства об абортах за последние 46 лет. Среди ключевых изменений в нем – увеличение срока, на котором разрешено прерывание беременности по желанию женщины, с 12 до 18 недель.

Также отменили комиссии по абортам.

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"Теперь наше законодательство об абортах соответствует реалиям времени, в которое мы живем. Почти 50 лет назад изменения в закон приняли с перевесом в один голос. Сегодня – исторический день, когда решение приняли значительно большим большинством", – отметил министр здравоохранения Ян Кристиан Вестре.

Дебаты по проекту изменений продолжались весь день. Некоторые депутаты высказывали предостережения, что обновление законодательства может привести к большей доле абортов на более поздних сроках, а некоторые апеллировали к защите права на жизнь нерожденного ребенка.

Дания также планирует либерализовать законодательство об абортах, разрешив процедуру до 18-й недели беременности.

Парламент Словакии недавно отклонил попытку Европарламента включить право на аборт в Хартию основных прав ЕС.