Осужденный мужчина, который подвергал жену изнасилованиям, не будет обжаловать приговор

Бывший муж Жизель Пелико, которого во Франции приговорили к 20 годам заключения за изнасилование при отягчающих обстоятельствах, не будет подавать апелляцию на свой тюремный приговор.

Об этом пишет агентство AP со ссылкой на слова его адвоката Беатрис Заварро, передает "Европейская правда".

Как отметила правозащитница, Доминик Пелико не будет подавать апелляцию на свой 20-летний тюремный приговор за то, что он накачивал свою бывшую жену наркотиками, насиловал и позволил десяткам других мужчин насиловать ее, пока она была без сознания.

Заварро заявила, что осужденный хочет избавить свою бывшую жену от еще одного судебного процесса.

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По ее словам, 17 из 50 других мужчин, признанных виновными в этом месяце после судебного процесса, который длился более трех месяцев, решили подать апелляцию на свои приговоры.

Агентство отмечает, что суд в городе Авиньон вынес приговоры от трех до 15 лет заключения для 50 мужчин, признанных виновными в изнасиловании, покушении на изнасилование и сексуальном насилии над Жизель Пелико.

Отметим, 19 декабря суд признал Доминика Пелико виновным в изнасиловании и всех других обвинениях, выдвинутых против него, и приговорил его к 20 годам лишения свободы, что является максимально возможным сроком.

В возрасте 72 лет он может провести за решеткой остаток своей жизни. Он не будет иметь права просить о досрочном освобождении, пока не отбудет не менее двух третей срока заключения.

Сообщалось, что Франция может внести изменения в свое законодательство об изнасиловании, впервые включив в него необходимость согласия на сексуальный акт.

А 23 ноября в Париже прошла масштабная акция протеста против преступлений на основе гендера и сексуального насилия.