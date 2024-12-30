У німецькій опозиції хочуть обов'язкової депортації шукачів притулку після двох злочинів

Християнсько-демократичний союз, найбільша опозиційна партія Німеччини, виступає за прискорення депортації шукачів притулку, які скоїли кримінальні злочини.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Генеральний секретар ХДС Карстен Ліннеманн зажадав, щоб шукачі притулку в майбутньому автоматично втрачали статус резидента, якщо вони навмисно скоїли два злочини.

"Нестерпно, що є люди, які мають незліченну кількість судимостей – але це ніяк не впливає на те, чи повинні вони покинути країну, чи ні", – сказав Ліннеманн.

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"Після попереджувального пострілу, в майбутньому право на проживання повинно закінчуватися, якщо людина вчиняє другий умисний злочин", – додав він.

Згідно з повідомленням, ХДС особливо зацікавлений у змінах до параграфів 53 і 54 так званого Закону про перебування. У ньому викладені обставини, за яких іноземці можуть бути депортовані і коли "зацікавленість у депортації" є особливо серйозною.

Це може статися вже після вчинення одного умисного злочину. Однак кожен випадок повинен розглядатися індивідуально, щоб визначити, чи переважає "інтерес залишитися" або "інтерес у депортації". Окрім тяжкості злочину, інші фактори, які відіграють роль, включають в себе те, як довго особа проживає в Німеччині, і які умови можуть очікувати її в країні походження.

В результаті такого судового розгляду іноземці, які вчинили кілька кримінальних злочинів, можуть за певних обставин залишитися в Німеччині.

Незважаючи на неясний політичний розвиток подій у Сирії після падіння правителя Башара Асада, лідер ХДС Фрідріх Мерц не відступає від свого заклику до депортації сирійців, які вчинили злочини.

А лідер Соціал-демократичної партії Німеччини Ларс Клінгбайль розкритикував тих, хто закликає сирійських біженців якнайшвидше повернутись на батьківщину, де нещодавно повалили режим Башара Асада.

Нагадаємо, Німеччина поруч з низкою інших країн Європи зупинила розгляд нових заявок на отримання притулку від громадян Сирії після падіння режиму Асада.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що добре інтегровані біженці з Сирії можуть залишитися в країні.