В немецкой оппозиции хотят депортации искателей убежища после двух преступлений

Христианско-демократический союз, крупнейшая оппозиционная партия Германии, выступает за ускорение депортации искателей убежища, совершивших уголовные преступления.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Генеральный секретарь ХДС Карстен Линнеманн потребовал, чтобы искатели убежища в будущем автоматически теряли статус резидента, если они намеренно совершили два преступления.

"Невыносимо, что есть люди, которые имеют бесчисленное количество судимостей – но это никак не влияет на то, должны ли они покинуть страну или нет", – сказал Линнеманн.

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"После предупредительного выстрела, в будущем право на проживание должно заканчиваться, если человек совершает второе умышленное преступление", – добавил он.

Согласно сообщению, ХДС особенно заинтересован в изменениях к параграфам 53 и 54 так называемого Закона о пребывании. В нем изложены обстоятельства, при которых иностранцы могут быть депортированы и когда "заинтересованность в депортации" является особенно серьезной.

Это может произойти уже после совершения одного умышленного преступления. Однако каждый случай должен рассматриваться индивидуально, чтобы определить, преобладает ли "интерес остаться" или "интерес в депортации". Кроме тяжести преступления, другие факторы, которые играют роль, включают в себя то, как долго лицо проживает в Германии, и какие условия могут ожидать его в стране происхождения.

В результате такого судебного разбирательства иностранцы, совершившие несколько уголовных преступлений, могут при определенных обстоятельствах остаться в Германии.

Несмотря на неясное политическое развитие событий в Сирии после падения правителя Башара Асада, лидер ХДС Фридрих Мерц не отступает от своего призыва к депортации сирийцев, совершивших преступления.

А лидер Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль раскритиковал тех, кто призывает сирийских беженцев как можно быстрее вернуться на родину, где недавно свергли режим Башара Асада.

Напомним, Германия наряду с рядом других стран Европы остановила рассмотрение новых заявок на получение убежища от граждан Сирии после падения режима Асада.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что хорошо интегрированные беженцы из Сирии могут остаться в стране.