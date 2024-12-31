Вице-канцлер Германии: Маск хочет ослабить Европу, поддерживая ультраправых

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек считает, что американский миллиардер Илон Маск ведет "логическую и систематическую" игру на ослабление Европы, поддерживая ультраправую "Альтернативу для Германии".

Об этом говорится в новогоднем обращении Хабека, которое приводит Reuters, сообщает "Европейская правда".

По его словам, Маск делает свои заявления в поддержку ультраправых не по незнанию.

"Это логично и системно. Маск усиливает тех, кто ослабляет Европу. Слабая Европа в интересах тех, для кого регулирование является неуместным ограничением их власти", – подчеркнул вице-канцлер.

Реклама:

Ранее Маск написал колонку в поддержку ультраправой партии "Альтернатива для Германии" ("АдГ") в газете Welt am Sonntag.

Из-за публикации колонки Маска редактор раздела мнений издания Welt am Sonntag Ева Мари Когель уволилась в знак протеста.

Лидер немецкого оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц назвал призыв Маска поддержать "АдГ" на выборах 23 февраля "назойливым и своевольным", а в немецком правительстве заявили, что миллиардер пытается повлиять на выборы, запланированные на 23 февраля