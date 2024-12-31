У Берліні затримали чоловіка, який кидався з ножем на перехожих

Берлінська поліція у вівторок, 31 грудня, затримала чоловіка, який напав із ножем на двох людей у районі міста Шарлоттенбург і поранив їх.

Про це представниця поліції Джейн Берндт повідомила в коментарі АР, пише "Європейська правда".

За словами Берндт, нападник був громадянином Сирії, який проживав у Швеції.

"Початкові результати вказують на те, що підозрюваний може мати ознаки психічного захворювання, і що немає жодних ознак терористичної мотивації", – уточнила вона, додавши, що розслідування все ще триває.

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Поліція Берліна в окремій заяві зазначила, що чоловік напав із ножем на двох людей у супермаркеті та на тротуарі перед сусіднім готелем незадовго до полудня 31 грудня.

Обох постраждалих після цього забрали до лікарень, причому одного вже виписали.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, нападник, вочевидь, обирав свої цілі випадково. Кілька перехожих утримували чоловіка з ножем до прибуття поліції, аби він не втік.

Шарлоттенбург – зазвичай спокійний район німецької столиці. Інцидент у ньому стався після нападу на різдвяний ярмарок у місті Магдебург, де п'ятеро людей загинули і понад 200 отримали поранення, зокрема й українка.

За звинуваченням у вбивстві був заарештований лікар родом із Саудівської Аравії.