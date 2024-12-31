У Німеччині розкрили деталі про погрози від підозрюваного у теракті на ярмарку у Магдебурзі

Влада Німеччини напередодні оприлюднила детальну інформацію про погрози, що надходили в минулому від підозрюваного у скоєнні теракту на різдвяному ярмарку у Магдебурзі.

Про це повідомляє dpa, інформує "Європейська правда".

За даними міністерства юстиції землі Мекленбург-Передня Померанія, підозрюваний Талеб А. двічі погрожував скоїти акти насильства до атаки 20 грудня, внаслідок якої загинуло п'ятеро осіб і близько 230 дістали поранення.

Обурений повільним, на його думку, розглядом його прохання про проходження обстеження у фахівця, чоловік у квітні 2013 року в телефонній розмові зі співробітником медичної асоціації пригрозив, що станеться щось, що приверне міжнародну увагу.

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"Він запитав співробітницю, чи бачила вона фотографії з Бостона (внаслідок вибуху на Бостонському марафоні у 2013 році три людини загинули і 260 були поранені – Ред.). Тут теж може статися щось подібне", – заявили в міністерстві.

Повідомляється, що прокуратура Ростока тоді звернулася до окружного суду з проханням видати ордер на обшук квартири Талеба А. у Штральзунді, який було задоволено.

Однак жодної зброї, інших небезпечних предметів або матеріалів для виготовлення бомб виявлено не було.

Пізніше, у серпні 2015 року, Талеб А. написав листа Генеральному прокурору, в якому, зокрема, зазначив таке: "Із суто постмодерністської філософської точки зору, ви – брудні бактерії, які мають бути незабаром знищені, щоб захистити німецький народ від вашої небезпеки".

Він посилався на "моральний обов'язок" знищити статті Конституції, які стосуються здійснення правосуддя в Німеччині та становища суддів.

П'ятеро людей загинули, в тому числі дев'ятирічний хлопчик, коли чоловік проїхав на авто крізь натовп на різдвяному ярмарку в Магдебурзі 20 грудня ввечері.

Німецька прокуратура розслідує інцидент як навмисне убивство та замах на убивство.

На ярмарку у Магдебурзі постраждала і громадянка України, її стан, за даними МЗС, важкий.

Саудівська Аравія попереджала німецьку владу про небезпеку від підозрюваного, який скоїв смертельний наїзд у Магдебурзі.