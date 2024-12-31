В Берлине задержали мужчину, который бросался с ножом на прохожих

Берлинская полиция во вторник, 31 декабря, задержала мужчину, который напал с ножом на двух человек в районе города Шарлоттенбург и ранил их.

Об этом представитель полиции Джейн Берндт сообщила в комментарии АР, пишет "Европейская правда".

По словам Берндт, нападавший был гражданином Сирии, который проживал в Швеции.

"Начальные результаты указывают на то, что подозреваемый может иметь признаки психического заболевания, и что нет никаких признаков террористической мотивации", – уточнила она, добавив, что расследование все еще продолжается.

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Полиция Берлина в отдельном заявлении отметила, что мужчина напал с ножом на двух человек в супермаркете и на тротуаре перед соседним отелем незадолго до полудня 31 декабря.

Обоих пострадавших после этого забрали в больницы, причем одного уже выписали.

По сообщениям местных СМИ, нападающий, очевидно, выбирал свои цели случайно. Несколько прохожих удерживали мужчину с ножом до прибытия полиции, чтобы он не убежал.

Шарлоттенбург – обычно спокойный район немецкой столицы. Инцидент в нем произошел после нападения на рождественскую ярмарку в городе Магдебург, где пять человек погибли и более 200 получили ранения, в том числе и украинка.

По обвинению в убийстве был арестован врач родом из Саудовской Аравии.